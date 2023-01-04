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Коммерсантъ FM
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Упрощенный порядок ввоза электроники и оборудования в Россию продлен до конца 2023 года

Правительство России до конца 2023 года продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования. Как сообщила пресс-служба правительства, там считают, что решение поможет избежать дефицита электроники на фоне санкций.

Согласно упрощенному порядку ввоза оборудования, уведомление о его нотификации выдают не изготовители, а отраслевые организации, такие как Ассоциация разработчиков и производителей электроники и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. На устройства, которые являются комплектующими для производства оборудования на территории России, предоставление нотификации не требуется. При этом производители должны входить в перечень системообразующих предприятий.

Постановление об упрощенном ввозе электроники и оборудования председатель правительства Михаил Мишустин подписал 9 мая 2022 года. Ранее США, ЕС и их союзники ввели против России санкции в связи с началом военной операции на Украине. Страны Запада, в частности, ограничили ввоз в РФ высокотехнологичной электроники, в том числе не имеющих аналогов в России и Китае цифровых микросхем.

Эрдни Кагалтынов

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