На поддержку промышленности в Башкирии в 2023 году направят 405 млн рублей

Власти Башкирии в текущем году намерены направить на поддержку промышленного сектора 405 млн руб., сообщает пресс-служба правительства республики. Среди получателей средств — предприятия легкой промышленности и лесопромышленного комплекса, производители беспилотных летательных аппаратов и средств реабилитации для инвалидов.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, предприятиям легкой промышленности выделят 155 млн руб., а ЛПК — 40 млн руб. Производители беспилотных аппаратов могут рассчитывать на 190 млн руб., а средств реабилитации — не более 5 млн руб. на каждого (всего 20 млн руб.).

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте