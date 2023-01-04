Двое мальчиков и один мужчина погибли при пожаре в Оренбурге

В одной из квартир в пятиэтажке на улице Самолетной в Оренбурге произошел пожар, сообщили в управлении МЧС по Оренбургской области. При тушении пожарные обнаружили тела мужчины и двоих мальчиков дошкольного возраста. Причины пожара не называются.

Когда пожарные прибыли на место, из квартиры на втором этаже шел дым. Сразу попасть в горящую квартиру не удалось из-за закрытой изнутри металлической двери. Пожарные попали в квартиру через окно. После этого они обнаружили внутри тела мужичины и двух мальчиков. Огонь ликвидировали на площади 3 кв. м. Из пятиэтажки эвакуировали девять человек.

Анастасия Ларина