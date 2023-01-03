На 72-м году жизни умер исламовед Алексей Малашенко. Об этом сообщил политолог Аркадий Дубнов. Он не уточнил причины смерти господина Малашенко.

«Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий ученый, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг»,— написал Аркадий Дубнов в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Алексей Малашенко — востоковед, исламовед и политолог. В 1995 году он получил степень доктора исторических наук в Институте востоковедения Российской академии наук (РАН). В разные годы господин Малашенко преподавал в Московском государственном институте международных отношений и Высшей школе экономики. Он также был главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Олеся Павленко