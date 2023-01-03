Гонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии

Американский гонщик и шоумен Кен Блок умер в возрасте 55 лет. Он погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division.

«С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать»,— говорится в сообщении Hoonigan в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Кен Блок — один из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes. Он решил попробовать себя в гонках, когда ему было почти 40 лет, начав участвовать в ралли с командой Vermont SportsCar. В 2006 году Кен Блок подписал новое соглашение о спонсорстве DC Rally с Subaru. В 2010 году команда Monster World Rally объявила Кена Блока своим гонщиком для нескольких этапов чемпионата мира по ралли.

Анастасия Ларина