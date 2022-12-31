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Коммерсантъ FM
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В аэропортах Москвы задержано или отменено более 70 рейсов

В трех аэропортах Москвы задержан 31 рейс, еще 40 отменено, следует из данных «Яндекс. Расписания». По состоянию на 8:10 во Внуково задержано семь рейсов, отменен один. В Домодедово задержано 20 рейсов, отменено два. В Шереметьево задержано четыре рейса, отменено 37.

По прогнозу Гидрометцентра сегодня, 31 декабря, в столице будет 1–3°С (в Подмосковье 3...–5°С), небольшие осадки (дождь, мокрый снег) и гололедица. 1 января в Москве потеплеет до 3–5°С (по области 1–6°С), ожидаются осадки (преимущественно дождь), также будет гололедица.

Лаура Кеффер

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