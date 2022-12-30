Главные новости за 30 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 8 января. Это произошло в 50-й раз.

В Темрюкском районе действие высокого «желтого» уровня террористической опасности продлили до 13 января 2023 года.

Перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка из-за того, что пограничники сканируют каждый автомобиль в поисках запрещенных предметов. К вечеру 30 декабря она достигла 6 км. Многие автомобилисты провели в ней весь день.

Синоптики сообщили, что последний день 2022 года на большей части Краснодарского края обещает быть теплым и сухим. Днем 31 декабря воздух в большинстве районов Кубани прогреется до +8…+13 градусов.

Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам 2022 года составит порядка 600 млрд руб. Это рекордный уровень со времен олимпийской стройки, подчеркнул губернатор.

В Краснодаре в отношении директора ночного клуба «Эгоист» возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: организация преступного сообщества, организация занятия проституцией и вовлечение женщин в проституцию.

В Севастополе вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Об обстоятельствах произошедшего он не рассказал.

Правообладатель бренда Zinger — ООО «Зингер СПб» — подал серию исков к предпринимателям из Краснодарского края о взыскании с них компенсаций за незаконное использование товарного знака. В настоящий момент в производстве Арбитражного суда Кубани находится 25 заявлений.

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