Владелец бренда Zinger подал 25 исков к кубанским бизнесменам за незаконное использование лейбла

Правообладатель бренда Zinger — ООО «Зингер СПб» — подал серию исков к предпринимателям из Краснодарского края о взыскании с них компенсаций за незаконное использование товарного знака. В настоящий момент в производстве Арбитражного суда Кубани находится 25 заявлений. Общая сумма претензий составляет 1,5 млн руб.

В исках компания требует с бизнесменов по 60 тыс. руб. за продажу маникюрных инструментов под торговой маркой Zinger.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зингер СПб» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2001 году. Бенефициар — Игорь Хомяков. Выручка компании по итогам 2021 года составила 1,4 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб.

Группа компаний «Зингер» работает на рынке галантерейной продукции с 1998 года и занимается продажей маникюрных и педикюрных наборов. У компании есть сеть фирменных магазинов по всей России.

За последние два года «Зингер СПБ» предъявила более 1,5 тыс. исков о нарушении исключительных прав к предпринимателям во многих регионах России.

Наталья Решетняк

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