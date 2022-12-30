В Краснодаре владельца мужского клуба «Эгоист» заподозрили в вовлечении женщин в проституцию

В Краснодаре в отношении директора ночного клуба «Эгоист» возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: организация преступного сообщества, организация занятия проституцией и вовлечение женщин в проституцию (ст. 240, 241 и 210 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 51-летний руководитель ночного заведения являлся лидером преступной группировки, которая насильно склоняла женщин к оказанию платных интимных услуг. Полицейские задержали главу банды и 14 участников преступного сообщества.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в число подозреваемых входят администраторы и менеджеры клуба.

Анастасия Донскова

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