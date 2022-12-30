В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.

«Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко. Просьба всем сохранять спокойствие»,— говорится в сообщении.

Система срабатывает в районе Севастополя регулярно. Ранее, 6 декабря, в акватории Черного моря на большом удалении от берега были уничтожены два беспилотника. Кроме того, нередки случаи распространения ложной информации о работе ПВО. Так, 12 декабря Михаил Развожаев опроверг сведения о работе ПВО над Севастополем.

Анастасия Донскова

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