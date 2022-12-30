Последний день 2022 года на Кубани будет по-весеннему теплым

Последний день 2022 года на большей части Краснодарского края обещает быть теплым и сухим. По прогнозу Краснодарского гидрометцентра, 31 декабря в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы ветра составят 4-9 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, местами в юго-восточных предгорных районах – 2…-7 градусов, в горах до - 9. Днем воздух в большинстве районов Кубани прогреется до +8…13 градусов. На Азовском побережье ожидается + 5…10 градусов. В горной части региона днем также будут плюсовые температуры в пределах 3…8 градусов.

На черноморских курортах Краснодарского края днем 31 декабря будет по-весеннему солнечно и тепло – до +15 градусов. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Ночью на побережье температура опустится до +5…10 градусов.

Наталья Решетняк

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