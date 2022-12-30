Протяженность пробки перед Крымским мостом приближается к 6 км

К 21:00 автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани превысила 5 км, говорится в Telegram-канале регионального оперштаба. Утром 30 декабря сообщалось, что протяженность затора составляет 3 км, в очереди ожидали более 1,2 тыс. легковых автомобилей.

«Проезд через мост займет несколько часов»,— отметили в оперштабе.

В настоящий момент пропускная способность пунктов досмотра составляет примерно 190 машин в час

Для автомобилистов организован пункт обогрева, где есть вода и горячий чай. Вдоль трассы установили биотуалеты. В случае необходимости заработает полевая кухня.

Днем 30 декабря ведомственная охрана Минтранса России увеличила число пунктов пропуска на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края, чтобы сократить время досмотра и ликвидировать пробки.

Наталья Решетняк

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