В Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности продлили до 13 января

В Темрюкском районе действие высокого «желтого» уровня террористической опасности продлили до 13 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В указанный период оперативные, спасательные службы и медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах большого скопления людей будут работать патрули и осуществлять досмотр автомобилей. На усиленном контроле находятся проверки соблюдения миграционного законодательства и мониторинг обстановки на социальных и инфраструктурных объектах.

Впервые «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе ввели 8 октября после теракта на Крымском мосту.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram