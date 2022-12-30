В 2022 году объем инвестиций в экономику Кубани достигнет рекорда

Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам 2022 года составит порядка 600 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев журналистам 30 декабря.

«Это рекордный уровень со времен олимпийской стройки. Интерес инвесторов к региону растет. В этом году заключили на 30% больше соглашений, чем в прошлом»,— отметил глава Кубани.

По данным властей, показатель оказался выше, чем в целом по России. В активной стадии сегодня находятся 483 крупных инвестиционных проекта на общую сумму порядка 2,6 трлн руб., что также является абсолютным рекордом для Кубани. Реализовано 84 крупных инвестпроекта на общую сумму 71 млрд руб.

Как отметил вице-губернатор Александр Руппель, сегодняшние результаты — это плоды прошлогодних решений. В этом году также был внедрен ряд новых преференций для инвесторов. Господдержка была предоставлена 30 инвестиционным проектам на общую сумму около 62 млрд руб.

Ранее Вениамин Кондратьев в интервью «Ъ-Кубань» назвал самые крупные инвестпроекты, которые были реализованы в регионе в этом году. В их числе строительство молочного комплекса на 3 тыс. голов в Каневском районе, создание спортивного баскетбольного комплекса в Краснодаре, модернизация завода по переработке винограда в Темрюкском районе, а также реконструкция пансионата «Олимпийский» в Сочи.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram