Итоги года: прямая речь

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«Коммерсантъ Стиль» провожает 2022 год циклом интервью про личные и профессиональные итоги года, планы на грядущий год с представителями различных сфер деятельности. Сегодня завершающее — про мир моды.

Алена Ахмадуллина, основательница AKHMADULLINA:

«Год для нас был непростым, но очень интересным. Мы открыли новое большое пространство в Москве в Пожарском переулке, которое объединило ателье, бутик и дизайн-студию. Переезд совпал с событиями весны, возникшими сложностями с международной логистикой, закрытием наших основных бутиков в Москве, что, конечно, повлияло на выручку. Тем не менее мы нашли для себя новые точки роста: добавили в бизнес-модель более сильное оптовое направление, активно работали над международными контактами, провели очень успешный поп-ап в Дубае. В следующем году планируем дальнейшее международное развитие (все наработки для этого были проведены) и еще большие изменения в бизнес-модели, включая долгожданный запуск мужского ателье».

Андрей Мигунов, CEO Poison Drop:

«2022 год был крайне непростым с точки зрения менеджмента. Огромное количество радикальных новостей и изменений держали всю команду в постоянном напряжении, поэтому на этом фоне рост выручки к предыдущему году в 80% для нас выглядит очень неплохо. В этом году мы открыли три новых магазина: в Казани в KazanMall и в ТЦ "Галерея" в Краснодаре. В середине декабря, буквально неделю назад, открылся шикарный проект на первом этаже ТРЦ "Авиапарк" в Москве. Огромная заслуга команды в том, что в этом году мы смогли довольно быстро перестроиться и преодолеть логистические сложности. Весь год вводные менялись чуть ли не каждую неделю, несколько раз приходилось начинать с нуля, тестировать подходы, менять контрагентов. Тем не менее получилось организовать бесперебойную цепочку поставок. Невероятная работа проведена и в части отношений с международными поставщиками. Многие часы переговоров и бесконечный ресурс личных отношений позволили сохранить почти все контракты и продолжить работу не только со старыми, но и привлечь новых поставщиков. В октябре этого года мы запустили международные продажи через англоязычный сайт с полноценным операционным офисом в Дубае. Оглядываясь назад, можно признать, что это было чистое безрассудство. Но то, как справились ребята с поставленными задачами, вызывает гордость и уважение. В следующем году мы планируем открыть первый отдельно стоящий магазин в Москве и инвестируем порядка 200 млн руб. в развитие продаж украшений из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Мы видим огромный потенциал в этом сегменте, на который приходится больше 60% всего розничного ювелирного рынка».

Ольга Паскина, основательница онлайн-платформы Nuself:

«2022 год стал годом мощнейшей профессиональной трансформации и личностного роста. Годом рождения проекта Nuself. Мы должны были запуститься к 8 марта 2022 года, в свете всех произошедших событий мы приняли решение запускать бизнес несмотря ни что и открылись в апреле, перестроив логистику, систему платежей, пересмотрев маркетинговые каналы и систему управления. Изначальный выбор концепции e-com+ media в сегменте low-key luxury (мы осознанно не шли в "тяжелый" люкс) оказался очень своевременным и востребованным.

Для меня лично это выход в новую перспективнейшую индустрию -e-com после более 15 лет работы в медиа, в новую роль — из корпоративных лидеров в предприниматели, год проверки личной выносливости, антихрупкости и колоссального персонального роста».

Алиса Боха, основательница Monochrome:

«Несмотря на очевидные успехи и бурный рост, синдром самозванцев мы из себя так и не вывели. Вместе с тем в наше стремительно меняющееся время, двигаясь на сверхскоростях, мы сами не замечаем, как много мы успеваем делать. Взять хотя бы уходящий 2022 год: помимо растущей базовой продуктовой матрицы мы выпустили 13 лимитированных капсул, реализовали 4 больших коллаборации. Как и прежде, развиваем сотрудничество с благотворительными фондами, институтами культуры и спорта. Если говорить о планах на будущий 2023 год, безусловно, мы придерживаемся принятой стратегии развития на локальном и глобальном рынках, уже проделана основная работа по выводу бренда на международный уровень, остается реализовать технические вопросы, связанные с резко осложнившейся логистикой и в целом внешнеэкономической деятельностью. Это если говорить про бизнес. В остальном в компании работают на всех уровнях самые обыкновенные люди, для которых итоги года, общие впечатления от 2022-го и надежды на будущий 2023-й, примерно одинаковые и базируются на внутренней системе ценностей — простых бытовых и социально-культурных потребностях».

Анна Дубровина, директор по развитию бизнеса Fashion Factory School (ex. Louis Vuitton, ЦУМ):

«В этом году мы заметили повышенный интерес к созданию модных брендов в России — спрос на наш бестселлер-курс по запуску модного бренда с нуля «Impulse PRO» вырос более чем на 40%. Аудитория видит перспективу создания новых брендов, в том числе на фоне новостей об импортозамещении. В стране для этого сейчас есть все возможности — локальный потребитель любит покупать и готов производить отечественное.

Мы тесно работаем с представителями модной индустрии России и видим, как игроки рынка в 2022 году достаточно быстро адаптировались к новым реалиям. Сейчас в стране наблюдается рост интереса к отечественным маркам. Не только из-за ухода западных брендов, но и благодаря тому, что инвестиции, которые локальные марки вкладывали в свое развитие — в ассортимент, контент, сервис, наконец дают свои плоды. Успех целой плеяды сильных российских брендов вдохновляет всю отрасль, поэтому мы прогнозируем в новом году появление новых локальных брендов».

Ирина Кириенко, Илья Петрук