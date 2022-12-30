FT: страны закупают золото рекордными темпами, больше всего — Россия и Китай

Центральные банки стран закупают золото темпами, которые ранее фиксировались только в 1967 году, сообщил Всемирный совет по золоту, который финансируется промышленностью. Как утверждает Financial Times со ссылкой на аналитиков, крупнейшими покупателями являются Россия и Китай.

По оценке Всемирного совета по золоту, страны закупили 673 тонны золота, причем на третий квартал приходится 400 т — рекорд с начала публикации ежеквартальных отчетов в 2000 году. Оценки Всемирного совета по золоту превышают официальные данные центробанков. Это стало поводом для домыслов по поводу того, кто закупал золото и в каких целях, отмечает FT. Вероятно, это связано с тем, что в некоторых странах, в том числе в России и Китае, закупка золота производится не только центробанками. По информации Международного валютного фонда и отдельных центробанков, страны закупили 333 тонны за девять месяцев.

По официальной статистике лидером является Турция, которая приобрела 31 тонну, доля золота в ее запасах увеличилась на 29%. На втором месте Узбекистан, на третьем — Катар. Однако сам Китай сообщал, что в ноябре впервые с 2019 года нарастил запасы золота, закупив 32 тонн на $1,8 млрд. Как пишет FT, золотодобытчики считают, что КНР почти наверняка приобрел больше. По информации исполнительного директора второй по величине золотодобывающей компании в мире Barrick Gold Марка Бристоу, Пекин приобрел около 200 т золота.

Эксперты предположили, что Россия также нарастила закупки золота у своего бизнеса, который столкнулся со сложностями из-за санкций. Утверждается, что Россия производит около 300 т золота в год, а на внутренний рынок приходится около 50 т. Хотя, как отмечает FT, глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее говорила, что у России достаточный объем средств в золоте и юанях.

Глава отдела исследований торговой площадки BullionVault Адриан Эш считает, что скупка золота связана с недоверием и сомнениями из-за решения США и их союзников заморозить резервы России.

Как напоминает газета, в 1967 году, когда последний раз наблюдалась такая активная скупка золота, европейские центральные банки приобрели большое количество золота в США, что привело к скачку цен и краху Лондонского золотого резерва. Это также привело к отказу от Бреттон-Вудской системы, при которой доллар был привязан к драгоценному металлу.

Леонид Уварчев