В России создадут новую мобильную операционную систему

VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» намерены учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы (ОС). Ее создадут на базе Android и платформы, способной заменить Google Mobile Services (GMS), выяснил «Ъ». Эксперты считают, что ОС на базе Android будет востребована у граждан благодаря совместимости с большим количеством приложений.

По словам источника «Ъ» на российском рынке электроники, VK и «Сбер» заинтересованы в разработке аналога GMS. Он заявил, что «крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу», потому что «она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом». В VK, «Яндексе», «Ростелекоме» от комментариев отказались.

Подробности — в материале «Ъ» «Ничто человеческое Android не чуждо».