Из свежей почты

Аня Мунтяну, 7 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 118 444 руб.

Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 21 тыс. руб.

Аня родилась бездыханной, ее сразу унесли в реанимацию. При выписке посоветовали наблюдаться у педиатра. Дочка вовремя начала держать голову, переворачиваться. А в полгода у нее поднялась температура под 40, которая держалась несколько дней. После этого состояние изменилось: Аня перестала двигаться, развитие остановилось. В год диагностировали ДЦП. В 2018-м благодаря Русфонду мы попали в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве. Сразу пошла динамика: Аня стала брать игрушки двумя руками, стоять у опоры. Но так и не говорит, речь не понимает, сама не ест. Мы очень хотим продолжить лечение в ИМТ, не оставляйте нас! Марина Мунтяну, Тюменская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Цель госпитализации — коррекция тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие мелкой моторики и речи».

Дамир Галлямов, 12 лет, недоразвитие челюсти, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 151 400 руб.

Внимание! Цена лечения 450 400 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 160 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 19 тыс. руб.

У нашего Дамира тяжелые патологии развития лицевого скелета. Кости черепа не срослись в лицевой части, расщелина шла от середины лба до губы. Ноздри находились по разные стороны расщелины, глаза широко расставлены. Столичные врачи провели сложнейшие операции: собрали кости лица, сформировали нос, закрыли расщелину нёба. Верхняя челюсть сведена воедино, Дамир смог говорить и дышать носом. Также мы начали длительное ортодонтическое лечение, и сейчас пришло время его продолжить. Верхняя челюсть отстает в развитии, сын ест только перетертую пищу. Раньше мы сами оплачивали ортодонтию, но более дорогие этапы нам не осилить. Помогите! Эльвира Гаязова, Удмуртия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходимо продолжить ортодонтию с помощью несъемного расширяющего аппарата и брекет-системы».

Саша Кузнецов, 1 год, врожденная деформация стоп, требуется лечение по методу Понсети. 160 412 руб.

Внимание! Цена лечения 182 412 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 22 тыс. руб.

Саша родился с двусторонней косолапостью: его стопы были подвернуты и согнуты, пятки подняты. Лечиться у ортопеда мы начали сразу после выписки: он несколько месяцев проводил гипсования, затем велел носить брейсы. Выпрямились стопы не до конца, пальчики остались подвернуты. Недавно Саша начал самостоятельно ходить, и стопы опять подвернулись. Тогда я решила обратиться к ортопеду Вавилову. Он берется за лечение Саши, но оплатить его мы не можем. В семье двое детей, я в декрете, муж работает электромонтажником на заводе. Вера Кузнецова, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется лечение по методу Понсети — курс этапных гипсований и ахиллотомия с двух сторон. Затем мальчик будет носить специальную ортопедическую обувь».

София Печенкина, 15 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 157 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 24 тыс. руб.

Примерно два года назад дочка начала жаловаться на боль в груди при быстрой ходьбе, а однажды на уроке физкультуры упала в обморок. УЗИ сердца показало дефект межпредсердной перегородки. О хирургическом лечении в тот момент речи не было, требовалось наблюдаться. В последнее время София все чаще жалуется на боль в груди, лицо стало краснеть. Мы поехали на консультацию в Томск, в НИИ кардиологии. Там сказали, что сердце работает с перегрузкой, есть риск развития осложнений. Врачи рекомендуют провести щадящее закрытие дефекта, без вскрытия грудной клетки. Но нам такую операцию не оплатить. Виктор Печенкин, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Девочке рекомендовано эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После операции она быстро восстановится».

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