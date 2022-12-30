Домохозяйства в России не стали тратиться на Новый год

Данные о покупках населения по картам «Сбера» и индекс еженедельных расходов панели «Ромир», как и в первой декаде декабря 2022 года, фиксируют заметное ухудшение потребительской активности граждан на последней полной неделе месяца. По данным «Сбериндекса», номинальные расходы россиян на товары и услуги в годовом выражении выросли на 4,1% (минимум с начала октября) против 4,1% и 4,9% в предыдущие две недели (см. график). В преддверии праздников улучшилась годовая динамика расходов на еду (9,2% против 7,3% на второй неделе декабря), траты же на непродовольственные товары падают все сильнее — на 3,4% против снижения на 2,2% в предыдущие две недели, что объясняется снижением их доступности: в годовом сравнении траты на мебель сократились на 35,5%, на одежду — на 28,3%, на канцтовары — на 24%, на бытовую технику — на 22,2%. Устойчивым остается спрос на лекарства, а динамика потребления услуг, которые поддерживали спрос летом, ухудшается. Номинальное значение индекса недельных расходов 19–25 декабря в годовом выражении фактически не изменилось (рост на 0,1%).

Граждане на предпоследней неделе декабря тратили в реальном выражении на 8–12% меньше, чем год назад. При этом средний чек, по данным «Ромир», снизился более чем на 13% (минус 1,2% в номинале). Это близко к ожиданиям Infoline, что год к году предпраздничные расходы сократятся в пределах 15% (см. “Ъ” от 29 декабря). По прогнозам же «Тинькофф Касса», в день пикового спроса перед Новым годом — 30 декабря — траты россиян могут снизиться на 24% — до минимума за последние пять лет.

«Улучшение годовой динамики в ноябре — это прежде всего эффект базы (локдаун в начале ноября 2021 года)»,— убеждены их коллеги из Telegram-канала MMI. Впрочем, отскок спроса с учетом сезонности в ноябре зафиксирован и по сравнению с октябрем. «Спрос в ноябре отыграл постмобилизационную слабость»,— констатируют и аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Игорь Поляков из ЦМАКП, в свою очередь, полагал, что подскок спроса в ноябре, который реализовался прежде всего в непродовольственных товарах, частично связан с возвращением части людей, уехавших из страны в сентябре (см. “Ъ” от 29 декабря). Впрочем, в ноябре спрос не вернулся на домобилизационный уровень, указывают в MMI, а его слабое восстановление в ноябре сменилось спадом в декабре.

Артем Чугунов