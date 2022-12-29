Путин запретил принудительный сбор биометрии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Документ запрещает принудительный сбор биометрии и дискриминацию в отношении тех, кто от нее отказался. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, устанавливается запрет на принуждение к сдаче и хранению биометрии. Также вводится упрощенный порядок удаления биометрических данных и контроля за их использованием через портал «Госуслуг».

Отказаться от сдачи биометрии возможно через МФЦ, также пользователи смогут отозвать согласие на обработку биометрических данных через «Госуслуги». Лицам, отказавшихся от сдачи биометрии, не могут запретить оказывать какие-либо государственные услуги.

Олеся Павленко