Расходы жителей Кубани на парфюмерию за месяц выросли на 26%

В период с 1 по 25 декабря жители Краснодарского края потратили 450 млн руб. на парфюмерную продукцию, что на 26% больше, чем месяцем ранее (357 млн руб.). Сведения об этом «Ъ-Кубань» предоставила пресс-служба портала системы маркировки «Честный знак».

Всего за указанный период торговые точки Краснодарского края продали около 203 тыс. флаконов. Такое же количество парфюмерии было продано месяцем ранее. Аналитики отмечают, что в декабре кубанцы стали отдавать предпочтение более дорогим позициям, приобретаемым в качестве подарков на Новый год.

Парфюмерная продукция по итогам 2021 года вошла в топ-5 категорий товаров, в которых чаще других встречаются подделки.

«При этом за 11 месяцев прошлого года таможенные органы изъяли более 124 тыс. единиц незаконной парфюмерной продукции. Рост конфискаций по сравнению с 2020 годом, когда было изъято 39 тыс. единиц, составил более 200%»,— говорится в сообщении.

После введения маркировки в России отметили сокращение доли незаконного оборота парфюмерии. Так, в 2019 году показатель достигал 43,7%, по итогам 2021 года он снизился до 37,8%.

Анастасия Донскова

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