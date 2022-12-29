Бывший воронежский прокурор получил семь лет строгого режима за взятку

Правобережный суд в Липецке приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего сотрудника прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева. Как сообщила пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина взят под стражу в зале суда.

Подсудимый признан виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как установлено в суде, в 2016 году Андрей Авдеев получил от адвоката Марии Григорашенко 500 тыс. руб. за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. По решению суда он лишен права занимать должности в органах прокуратуры сроком на пять лет. Также Авдеева лишили классного чина «старший советник юстиции».

Рассмотрение уголовного дела Андрея Авдеева проходило в Липецке, так как его отец является судьей Воронежского областного суда. Подсудимый вину отрицал, однако подтвердил факт близкого общения с адвокатом Марией Григорашенко. Сама она в конце декабря 2017 года приговорена к двум годам колонии-поселения за покушение на особо крупное мошенничество.

Сергей Толмачев, Воронеж