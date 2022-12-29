Проект «Уралкалия» по развитию нового рудника получил статус приоритетного

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетного инвестпроекта (ПИП) инициативе ПАО «Уралкалий» по внедрению технологии производства хлорида калия и хлористого калия галургическим или флотационным методом. Проект предусматривает техническое перевооружение сильвинитовой обогатительной фабрики и создание комплекса по добыче руды на действующем производстве Соликамского калийного рудоуправления №2 (СКРУ-2). Срок реализации проекта — 2035 год. Общие инвестиции в проект оцениваются в 70,5 млрд руб., часть средств уже вложено, в 2022-2035 годах инвестиции составят 56,2 млрд руб. В результате реализации проекта будет создано 255 новых рабочих мест. Присвоение статуса ПИП позволит «Уралкалию» получить административную поддержку при строительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Уралкалий» Фото: ПАО «Уралкалий»

В ПАО «Уралкалий» «Ъ-Прикамье» пояснили, что речь идет о развитии нового рудника СКРУ-2, который компания строит вместо аварийного.

Напомним, в ноябре 2014 года на СКРУ-2 произошла авария. Тогда в шахту начал поступать неконтролируемый поток рассола, а затем в 3 км от СКРУ-2 образовался провал. Чтобы заменить выбывающие запасы аварийного рудника, «Уралкалий» решил построить новый. В 2015 году началось его проектирование. В 2018 году, когда строительство уже активно шло, инвестиции в проект оценивались в 40 млрд руб.