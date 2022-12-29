У каждого второго россиянина нет новогоднего настроения

Праздничное настроение накануне Нового года есть лишь у 28% россиян, показал опрос исследовательского центра Superjob. Еще 10% опрошенных лишь имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. У каждого второго (49%) новогоднего настроения нет, и он даже не пытается это скрывать.

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Другой опрос показал, что менее половины респондентов (39%) ничего не нервирует при подготовке к новогодним праздникам. В топе самых раздражающих дел — готовка (9%), уборка (8%), поиск подарков (7%). 5% опрошенных раздражает все, а 4% вообще не готовятся к Новому году и не празднуют его.