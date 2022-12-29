«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие продукты выбирает аудитория и какие преимущества они дают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Россияне подсели на подписки: по подсчетам аналитиков, в нашей стране более 25 млн человек пользуются различными сервисами подписок, и их число постоянно растет. Конкуренция на рынке высокая, и главным стимулом к выбору своего продукта становится объем предлагаемых услуг и их актуальность.

По данным Deloitte, еще пару лет назад, в разгар пандемии, россияне прежде всего интересовались платными аудиовизуальными сервисами, чтобы смотреть кино, сериалы, слушать музыку без рекламы. Теперь клиенты начинают обращать внимание на другие преимущества. На рынке все увереннее чувствуют себя банки, способные привлечь подписчиков финансовыми продуктами, а не только lifestyle-сервисами. Это «Сбер», «Тинькофф», Газпромбанк и Совкомбанк.

Так, например, «СберПрайм+» кроме доступа к предложениям 12 компаний-партнеров, среди которых Okko, «Звук», «Самокат», «СберМегаМаркет» и «ЕАптека», предоставляет большой пакет банковских привилегий, рассказывает гендиректор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев: «Преимущество нашей подписки заключается в ее наполнении, сбалансированности между финансовыми и нефинансовыми сервисами. Что входит в финансовый набор предложения подписки? Повышенные бонусы — 10% на АЗС и транспорт, 5% на такси и рестораны, — бесплатное обслуживание карты, бесплатные безлимитные переводы, а также специальные ставки по вкладам. И уникальное предложение по кредитам в виде кэшбэка на ежемесячный платеж».

Свои специальные предложения внутри подписки есть у всех игроков рынка. Неохваченная подписками аудитория в России все еще велика, а значит, разумно предположить, что в ближайшие годы банки будут предлагать новые привилегии своим потенциальным подписчикам. Для них это лояльная аудитория, а для клиентов — возможность экономии до нескольких тысяч рублей в месяц.