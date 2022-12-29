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Коммерсантъ FM
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Правительство направит 39 млрд рублей на строительство больниц

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» правительство России выделит 38,8 млрд руб. на строительство и реконструкцию медицинских учреждений, стоимость возведения которых превышает 3 млрд руб. 26,4 млрд руб. поступят в федеральные субъекты в 2023 году, 11,8 млрд — в 2024 году, 667 млн — в 2025 году.

Средства пойдут на модернизацию и строительство 19 больниц в 17 регионах России. «В Уфе завершат строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, в Саратове возведут онкологический и противотуберкулезный диспансеры, в Орле — многопрофильный медицинский центр, в Тульской области — онкологический центр, в Курске — многопрофильную детскую областную больницу»,— поясняется в пресс-релизе на сайте кабмина.

На выделенные средства также начнется строительство объектов в Омске, Красноярске, Воронеже, Липецке и Барнауле. Распоряжение о распределении финансирования подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Андрей Сапожников

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