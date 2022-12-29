5 человек погибли, 37 ранены в результате пожара на магистрали в Южной Корее

В городе Квачхон (провинция Кёнгидо) в Южной Корее начался пожар на скоростной автомагистрали в туннеле. В результате инцидента 5 человек погибли, еще 37 получили ранения. 34 человека отравились токсичным газом.

«Пожар быстро распространился, поскольку огонь от грузовика для сбора отходов, проезжающего через туннель, переместился на панель звуконепроницаемого туннеля»,— передает местное издание Seoul.co.

В туннеле изолированы 44 автомобиля, на место прибыли 77 единиц пожарной техники. Около 14:40 по местному времени (8:14 мск) возгорание было локализовано.

Андрей Сапожников