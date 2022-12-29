Декабрьский рост деловой активности в производстве стал вторым по величине за пять лет

В декабре в российском производственном секторе немного снизился темп роста деловой активности. Соответствующий индекс (PMI) обрабатывающих отраслей в России составил 53 пункта (по сравнению с 53,2 в ноябре), следует из данных агентства S&P Global. Как отмечают аналитики S&P, это второй по величине рост производственной деловой активности с января 2017 года. Тогда индекс поднимался до 54,7 пункта.

Значение индекса PMI выше 50 баллов указывает на расширение производственного сектора по сравнению с предыдущим месяцем. Ниже 50 балов означает сокращение, а ровно 50 — отсутствие изменений.

«К концу этого квартала ожидается, что PMI в производственной сфере в России составит 52,6 пункта. В долгосрочной перспективе индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России, по прогнозам, составит около 50,1 пункта в 2023 году и 50 пунктов в 2024 году»,— говорится в материалах на сайте компании.

Также там отметили, что в декабре занятость росла самыми быстрыми темпами более чем за 21 год.

1 декабря S&P Global отчитался о рекордных темпах роста промышленной активности в России с января 2017 года. Тогда индекс вырос до 53,2 пункта с 50,7 в октябре.

Андрей Сапожников