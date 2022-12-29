Главные новости к утру 29 декабря

В Камбодже горит гостиничный комплекс. Погибли не меньше 10 человек, еще минимум 30 пострадали. В казино, которое входит в комплекс, могут быть заблокированы больше 400 человек.

Минцифры готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в РФ, узнал «Ъ». Министерство предлагает механизм, по которому российские компании получат возможность переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя. Одновременно будет декриминализовано нелицензионное использование софта. Об инициативе

Экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% в декабре, сообщила аналитическая компания Kpler. Среднесуточный показатель составил 2,5 млн баррелей.

Косовские сербы пообещали президенту Сербии Александру Вучичу разобрать баррикады. Он ожидает, что это произойдет в течение 24–48 часов.

В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову.

Минпросвещения направило письмо в подведомственные региональные образовательные учреждения о росте опасности кибератак, узнал «Ъ». Регулятор предлагает отказаться от обновлений зарубежного софта, а также блокировать зарубежный трафик и исключить скачивания файлов с иностранных ресурсов. Подробнее

Дамаск назвал позитивной встречу министров обороны и руководителей разведок Сирии и Турции. Она прошла 28 декабря в Москве при участии российской стороны.

О предстоящих 29 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».