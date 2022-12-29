В Камбодже горит гостиничный комплекс, в нем могут находиться больше 400 человек

В гостиничном комплексе Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет в Камбодже произошел пожар. Погибли не меньше 10 человек, еще минимум 30 пострадали. По информации местных СМИ, в комплексе могут находиться больше 400 человек.

Городские власти рассказали The Phnom Penh Post, что люди могут быть заблокированы в здании казино. Вероятно, большинство из них — тайцы. Тушение пожара продолжается. Люди погибли или получили травмы как из-за ожогов и отравления продуктами горения, так и из-за травм, полученных после падения из окон. Среди погибших были граждане Камбоджи и Таиланда.

Пойпет — небольшой город на границе с Таиландом. Как отмечает AFP, Grand Diamond — это один из множества комплексов на границе двух стран, который включает в себя гостиницу и казино.

Леонид Уварчев