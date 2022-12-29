Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% в декабре

Введение нефтяных санкций против России привело к снижению экспорта морским путем на 22%. По данным аналитической компании Kpler, среднесуточный показатель сократился до 2,5 баррелей, передает The Wall Street Journal.

Аналитики связывают это с вступившим в силу эмбарго со стороны Евросоюза, а также с потолком цен, который ввели ЕС, G7 и Австралия. Специалист Kpler Мэтт Смит считает, что сокращение также может быть связано с «суровыми погодными условиями» и снижением спроса в Китае на фоне коронавирусных ограничений.

Российские власти ожидают, что экспорт нефти по итогам года вырастет на 7,5%, до 242 млн т. Переработка снизится почти на 3%, выпуск бензина вырастет на 4%, дизеля — почти на 6%.

Нефтяные санкции против России вступили в силу с 5 декабря. Россия ответила на них на этой неделе. Президент Владимир Путин запретил российским нефтекомпаниям с начала февраля 2023 года продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат «механизм фиксации предельной цены» на российское сырье. Запрет пока введен для нефти, но распространится и на нефтепродукты, на которые с 5 февраля будет введен потолок цен и эмбарго ЕС.

Об ответе РФ — в материале «Ъ» «Потолок им не указ».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...