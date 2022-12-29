Экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% в декабре

Введение нефтяных санкций против России привело к снижению экспорта морским путем на 22%. По данным аналитической компании Kpler, среднесуточный показатель сократился до 2,5 баррелей, передает The Wall Street Journal.

Аналитики связывают это с вступившим в силу эмбарго со стороны Евросоюза, а также с потолком цен, который ввели ЕС, G7 и Австралия. Специалист Kpler Мэтт Смит считает, что сокращение также может быть связано с «суровыми погодными условиями» и снижением спроса в Китае на фоне коронавирусных ограничений.

Российские власти ожидают, что экспорт нефти по итогам года вырастет на 7,5%, до 242 млн т. Переработка снизится почти на 3%, выпуск бензина вырастет на 4%, дизеля — почти на 6%.

Нефтяные санкции против России вступили в силу с 5 декабря. Россия ответила на них на этой неделе. Президент Владимир Путин запретил российским нефтекомпаниям с начала февраля 2023 года продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат «механизм фиксации предельной цены» на российское сырье. Запрет пока введен для нефти, но распространится и на нефтепродукты, на которые с 5 февраля будет введен потолок цен и эмбарго ЕС.

Об ответе РФ — в материале «Ъ» «Потолок им не указ».

Леонид Уварчев