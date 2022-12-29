Сирия позитивно оценила результаты переговоров с Турцией в Москве

Дамаск назвал позитивной встречу министров обороны и руководителей разведок Сирии и Турции, которая прошла в Москве при участии российской стороны. Минобороны Сирии не уточняет детали переговоров.

«Стороны обсудили множество вопросов. Встреча была позитивной»,— говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Москве накануне, 27 декабря, состоялись трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции Сергея Шойгу, Али Махмуда Аббаса и Хулуси Акара. По данным Минобороны РФ, стороны обсудили ситуацию в Сирии и меры по борьбе с экстремистами в стране. Во время встречи также обсуждалась необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе.

Леонид Уварчев