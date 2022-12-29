Главные анонсы 29 декабря

Мосбиржа с 29 декабря не будет рассчитывать индикаторы РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) с валютой расчетов доллары США. Биржа перестанет рассчитывать индикаторы RUSFARUSD, MOEXREPOUSD и MOEXREPOUSD.

На Украине будут повышены тарифы для пользователей спутниковой связи Starlink.

Состоится внеочередное собрание акционеров ПАО «Детский мир». В повестке реорганизация компании, утверждение ее устава в новой редакции.

В Грозном состоится ежегодная прямая линия главы Чечни Рамзана Кадырова. Трансляция пройдет в теле- и радиоэфире телерадиокомпании «Грозный», а также в социальных сетях на русском, английском и арабском языках.

В Израиле новое правительство, сформированное лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, как ожидается, будет приведено к присяге перед Кнессетом (парламентом).

В Тбилиси городской суд проведет заседание по делу о возможной отсрочке тюремного наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в связи с ухудшением его здоровья.

С 29 декабря по 8 января назначены дополнительные поезда «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург.

В Москве состоится прощание с композитором Александром Шевченко, скончавшимся 26 декабря на 62-м году жизни.