Страховка отчалила

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск судостроительного завода «Красное Сормово» к судоходной компании «Пола Райз» и АО «Альфастрахование». Нижегородский завод просил признать недействительным дополнительное соглашение к договору страхования сухогруза «Пола Мария». У судна менее чем через год эксплуатации сломалась винто-рулевая колонка, и заказчик потребовал от завода выплатить компенсацию в размере 28 млн руб. и почти $600 тыс. Соглашение регулирует переуступку права требования страховки, и на «Красном Сормове» опасаются двойного взыскания убытков. Однако суд счел требования судостроителей необоснованными, поскольку разбирательство вокруг причин аварии еще не завершено.
Судебные споры по по поводу построенного сухогруза затронули и страховую компанию
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Арбитражный суд Москвы разрешил спор нижегородской верфи «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к АО «Альфастрахование» и ООО «Пола Райз». Истец потребовал аннулировать дополнительное соглашение о правах требования к договору страхования сухогруза «Пола Мария». Это судно проекта RSD59 было построено по заказу Государственной транспортно-лизинговой компании (ГТЛК) для компании «Пола Райз» и передано ей в апреле 2020 года.
Однако в марте 2021 года на сухогрузе сломалась винто-рулевая колонка левого борта, судовладелец отремонтировал сухогруз за свой счет и предъявил заводу «Красное Сормово» иск на 28 млн руб. и почти $600 тыс., требуя возместить свои затраты на ремонт. Судостроители отрицают свою вину в аварии, ссылаясь на то, что установили на судно винто-рулевую колонку Schottel, поступившую на завод в сборе.
Тем не менее еще до инцидента с аварией сухогруз «Пола Мария» в начале 2021 года наряду с другим флотом был застрахован в АО «Альфастрахование», и страховщик обязался компенсировать убытки судовладельцу в случае поломки.
В июле прошлого года стороны подписали допсоглашение к договору страхования, которое не содержит специальных условий о переходе права требования ООО «Пола Райз» к страховщику в случае разбирательств с виновниками, ответственными за убытки. Соответственно, «Альфастрахование», выплатив компенсацию судовладельцу, может предъявить претензии к виновнику аварии. Как следует из документов суда, «Пола Райз» получило от страховой компании 43,8 млн руб. возмещения.
Однако у судовладельца также осталось право требования убытков, которые он пробует взыскать в суде самостоятельно.
Юристы судостроительного завода представили два платежных поручения от 28 и 29 июля 2021 года о выплате страховки. Они считают, что допсоглашение между «Пола Райз» и страховой компанией, подписанное 27 июля того же года, не могло быть оформлено раньше перечисления компенсации.
На «Красном Сормове» полагают, что допсоглашение незаконно и нарушает их права, так как в дальнейшем может получиться двойное взыскание убытков по одному страховому случаю — возмещения могут потребовать как «Альфастрахование», так и «Пола Райз».
Однако суд решил, что «Пола Райз» и страховщик не нарушили закон, самостоятельно определяя свои взаимоотношения в части права требования возможных убытков. При этом страховые выплаты были промежуточными, а соглашение об урегулировании страхового случая подписывается лишь после окончательного расчета, который невозможен до завершения судебных споров вокруг поломки судна, решил суд. Более того, «Пола Райз» судится с верфью еще и для минимизации убытков страховщика, говорится в судебном решении.
Доводы юристов «Красного Сормова» о двойном взыскании убытков суд счел необоснованными и построенными на неверном толковании норм Гражданского кодекса, отмечая, что вне зависимости от выплаты страхового возмещения права требования от «Альфастрахования» к «Пола Райз» не перешли. Судья не усмотрел и злоупотребления правом ответчиков, на чем настаивали судостроители.
В итоге заводу «Красное Сормово» было отказано в удовлетворении иска.
На верфи не комментируют решение и дальнейшие перспективы разбирательства по страховке сухогруза. Тем временем продолжается основной судебный спор об убытках за поломку судна. По делу назначена судебно-техническая экспертиза, призванная установить причины выхода из строя винто-рулевой колонки.
При этом «Красное Сормово» намерено доказывать свою непричастность к этой аварии, предполагая, что судно могли неправильно эксплуатировать.