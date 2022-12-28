Страховка отчалила

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск судостроительного завода «Красное Сормово» к судоходной компании «Пола Райз» и АО «Альфастрахование». Нижегородский завод просил признать недействительным дополнительное соглашение к договору страхования сухогруза «Пола Мария». У судна менее чем через год эксплуатации сломалась винто-рулевая колонка, и заказчик потребовал от завода выплатить компенсацию в размере 28 млн руб. и почти $600 тыс. Соглашение регулирует переуступку права требования страховки, и на «Красном Сормове» опасаются двойного взыскания убытков. Однако суд счел требования судостроителей необоснованными, поскольку разбирательство вокруг причин аварии еще не завершено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебные споры по по поводу построенного сухогруза затронули и страховую компанию

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Судебные споры по по поводу построенного сухогруза затронули и страховую компанию

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы разрешил спор нижегородской верфи «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к АО «Альфастрахование» и ООО «Пола Райз». Истец потребовал аннулировать дополнительное соглашение о правах требования к договору страхования сухогруза «Пола Мария». Это судно проекта RSD59 было построено по заказу Государственной транспортно-лизинговой компании (ГТЛК) для компании «Пола Райз» и передано ей в апреле 2020 года.

Однако в марте 2021 года на сухогрузе сломалась винто-рулевая колонка левого борта, судовладелец отремонтировал сухогруз за свой счет и предъявил заводу «Красное Сормово» иск на 28 млн руб. и почти $600 тыс., требуя возместить свои затраты на ремонт. Судостроители отрицают свою вину в аварии, ссылаясь на то, что установили на судно винто-рулевую колонку Schottel, поступившую на завод в сборе.

Тем не менее еще до инцидента с аварией сухогруз «Пола Мария» в начале 2021 года наряду с другим флотом был застрахован в АО «Альфастрахование», и страховщик обязался компенсировать убытки судовладельцу в случае поломки.

В июле прошлого года стороны подписали допсоглашение к договору страхования, которое не содержит специальных условий о переходе права требования ООО «Пола Райз» к страховщику в случае разбирательств с виновниками, ответственными за убытки. Соответственно, «Альфастрахование», выплатив компенсацию судовладельцу, может предъявить претензии к виновнику аварии. Как следует из документов суда, «Пола Райз» получило от страховой компании 43,8 млн руб. возмещения.

Однако у судовладельца также осталось право требования убытков, которые он пробует взыскать в суде самостоятельно.

Юристы судостроительного завода представили два платежных поручения от 28 и 29 июля 2021 года о выплате страховки. Они считают, что допсоглашение между «Пола Райз» и страховой компанией, подписанное 27 июля того же года, не могло быть оформлено раньше перечисления компенсации.

На «Красном Сормове» полагают, что допсоглашение незаконно и нарушает их права, так как в дальнейшем может получиться двойное взыскание убытков по одному страховому случаю — возмещения могут потребовать как «Альфастрахование», так и «Пола Райз».

Однако суд решил, что «Пола Райз» и страховщик не нарушили закон, самостоятельно определяя свои взаимоотношения в части права требования возможных убытков. При этом страховые выплаты были промежуточными, а соглашение об урегулировании страхового случая подписывается лишь после окончательного расчета, который невозможен до завершения судебных споров вокруг поломки судна, решил суд. Более того, «Пола Райз» судится с верфью еще и для минимизации убытков страховщика, говорится в судебном решении.

Доводы юристов «Красного Сормова» о двойном взыскании убытков суд счел необоснованными и построенными на неверном толковании норм Гражданского кодекса, отмечая, что вне зависимости от выплаты страхового возмещения права требования от «Альфастрахования» к «Пола Райз» не перешли. Судья не усмотрел и злоупотребления правом ответчиков, на чем настаивали судостроители.

В итоге заводу «Красное Сормово» было отказано в удовлетворении иска.

На верфи не комментируют решение и дальнейшие перспективы разбирательства по страховке сухогруза. Тем временем продолжается основной судебный спор об убытках за поломку судна. По делу назначена судебно-техническая экспертиза, призванная установить причины выхода из строя винто-рулевой колонки.

При этом «Красное Сормово» намерено доказывать свою непричастность к этой аварии, предполагая, что судно могли неправильно эксплуатировать.

Владимир Зубарев