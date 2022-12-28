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Коммерсантъ FM
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Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов до конца 2023 года

Правительство России продлило сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов до конца 2023 года. Об этом говорится в постановлении правительства.

«Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Федеральным агентством воздушного транспорта, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года»,— говорится в постановлении.

Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности, сообщала 27 декабря Росавиация. «Росавиация и ее территориальные управления завершили основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств»,— отметило ведомство.

Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для России в ответ на военную операцию. Росавиация в ответ рекомендовала авиакомпаниям, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж.

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Мария Федотова

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