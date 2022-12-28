Ростовского журналиста заподозрили в призывах к экстремизму

Журналиста Сергея Резника из Ростова-на-Дону, проживающего последние несколько лет в Грузии, заподозрили в призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Уголовное дело возбуждено управлением Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Кроме того, журналист внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга под номером 9147.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Резник

Фото: Соцсети Сергея Резника Сергей Резник

Фото: Соцсети Сергея Резника

По версии следствия, 26 сентября в анонимном Telegram-канале Rostov_com появился комментарий о происшествии в Усть-Илимске: в тот день 25-летний местный житель выстрелил в военного комиссара в военкомате. В сообщении говорилось, что за убийство «в подъезде» срок наказания может быть меньше.

Следователи считают, что эту публикацию сделал Сергей Резник. «По некоему делу я не видел ни одного документа. Пост из анонимного канала, цитирующего неких юристов, прочел. Ни авторства, ни призывов, ни состава какого-нибудь из набрасываемых погонными гражданами преступлений я в том посте не увидел»,— заявил он «Ъ».

Ранее в отношении Сергея Резника были возбуждены дела о вымогательстве, реабилитации нацизма и распространении фейков об армии РФ.

Журналист Сергей Резник специализируется на коррупционных расследованиях. В 2013 году Первомайский суд Ростова-на-Дону приговорил журналиста к полутора годам колонии, признав его виновным в ложном доносе об угрозах, в оскорблении председателя Арбитражного суда Ростовской области, а также в коммерческом подкупе сотрудника станции техосмотра. В 2015 году Ленинский суд Ростова-на-Дону увеличил срок наказания до трех лет колонии, признав Сергея Резника виновным еще по двум делам — о ложном доносе в отношении одного из ростовских полицейских, а также об оскорблении нескольких представителей власти. Правозащитный центр «Мемориал» (в РФ признан иностранным агентом, а позже ликвидирован) называл Сергея Резника политзаключенным.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону