В Минэнерго допустили строительство генерации на юго-востоке Сибири из-за роста майнинга

Из-за роста потребления электроэнергии промышленными майнерами криптовалют на юге-востоке Сибири может потребоваться строительство генерации. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Что касается промышленного майнинга, он тоже растет, растет в основном в регионах, где тариф низкий. В этих регионах наблюдаем рост потребления, и рост значительный, который мы должны учесть при рассмотрении схемы программы развития на следующий период. И, скорее всего, не обойдется без строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири»,— сказал Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24».

В начале декабря Кемеровская область перешла на новый механизм расчета тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Механизм лоббировали власти Иркутской области из-за бурного развития ферм по майнингу криптовалюты, которые покупают электроэнергию по низким тарифам для населения, однако позже сами отказались от этой идеи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кузбасс взвесил киловатт-часы».

Олеся Павленко