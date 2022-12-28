Starhit: Козловский отсудил 682,5 млн руб. у кинотеатра START

Продюсерская компания актера Данилы Козловского DK Entertainment пришла к мировому соглашению с онлайн-кинотеатром START по арбитражному делу о финансировании съемок сериала «Карамора». Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на судебную документацию, согласно которой START выплатит компании господина Козловского 682,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данила Козловский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Данила Козловский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным издания, средства должны поступить на счет DK Entertainment 31 декабря 2022 года. Изначально START обязался выплатить господину Козловскому 957,5 млн руб. (столько стоило производства 8 серий «Караморы»), но единственный транш в 97,5 млн руб. поступил DK Entertainment в декабре 2021 года.

«Судя по официальному комментарию, "в связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией", вызванной событиями на Украине (следующие транши не поступили DK Entertainment.— "Ъ"). Дело в том, что START рассчитывал получить большую часть прибыли, продав права на показ проекта за рубежом. Но переговоры остановились»,— поясняется в материале Starhit.

Как сообщает издание, 177,5 млн руб. разницы между изначальной суммой и указанной в соглашении (с учетом уже выплаченных в декабре прошлого года средств) представители DK Entertainment «простили» за возврат всех прав на сериал создателям. Компания также «забудет» о сумме неустойки в 65,8 млн руб. при исполнении всех пунктов мирного соглашения ответчиком.

Премьера сериала «Карамора» состоялась на START 20 января 2022 года. Картина рассказывает об анархисте по прозвищу Карамора, который «объявляет войну» тайному обществу, состоящему из представителей монархических династий России и Европу.

Андрей Сапожников