«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, каким инструментам могут доверять инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уходящий год стал шоковой терапией для частных инвесторов. Интенсивный рост рынка сменился быстрым падением. После введения санкций часть бумаг оказалась заблокированной, были сильные скачки курсов валют, а российские акции подешевели в 2022-м намного сильнее других. Bloomberg назвал снижение худшим в мире. Но падали не только мы. Так, американский технологический сектор, бумаги компаний которого весьма популярны у российских инвесторов, лишил своих акционеров триллионов долларов. И здесь не было геополитики — лишь слабая отчетность, а еще ожидания рецессии.

Что же делать российским инвесторам? И пора ли вынимать то, что осталось от портфеля? Тут каждый принимает решение исходя из приоритетов и сроков инвестирования. Игроки, пережившие уже не один кризис, все же советуют — продолжать. Пересмотреть стратегию портфеля и диверсифицировать его. Желающим сохранить свой капитал в долларах и инвестировать как прежде в американские компании — перевести счета за рубеж. Тут альтернатив почти нет. Тем более что рублю большинство аналитиков предрекают некоторое снижение.

Можно по-новому взглянуть на российский рынок, который, пережив масштабные потрясения, рассчитывает на восстановление в ближайший год. Отчасти благодаря позитивным прогнозам по цене нефти в 70$ за баррель. Здесь привлекает низкая цена бумаг, предполагающая больший потенциал восстановления. Разумно предположить, что компании с высокой долей государства в капитале будут платить хорошие дивиденды.

Продолжают работать и «вечные» облигации. Инструмент это рисковый, но и доходный. Например, владельцы бессрочных бондов ВТБ, выпущенных 10 лет назад, уже окупили свои вложения за счет повышенной ставки в 9,5%. Четко прогнозировать доходность по аналогичным инструментам на рынке сложно, но увлеченных инвесторов продукт может заинтересовать. Заслуживают внимания и ценные бумаги азиатских стран, которые становятся доступными для россиян. Например, на СПБ Бирже уже представлены восемь десятков эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже.

Место чуду на рынке ценных бумаг еще есть. Кстати, в 2022-м такой «золотой рыбкой» для инвесторов стала индонезийская Adaro Minerals. Акции этой горнодобывающей компании выросли на 1500%. Вот бы знать заранее.