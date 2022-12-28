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Коммерсантъ FM
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Суд в Магнитогорске арестовал мобилизованного за убийство командира

Магнитогорский гарнизонный военный суд арестовал мобилизованного старшего сержанта по обвинению в причинении смертельных травм своему командиру. Он заключен под стражу на два месяца.

Трагедия произошла на станции Мисяш в Челябинской области. Как считает следствие, 23 декабря с 18 до 22 часов старший сержант, будучи пьяным, в штабном вагоне воинского эшелона избил своего командира — призванного по мобилизации капитана. Офицер скончался на месте.

В отношении мобилизованного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 334 УК РФ (применение насилия к начальнику во время несения военной службы).

Михаил Бычков, Челябинск

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