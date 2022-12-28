Мобилизованные смогут бесплатно лечиться от бесплодия

Министерство здравоохранения России выделит специальную квоту для мобилизованных и их семей, с помощью которой они смогут бесплатно воспользоваться репродуктивными услугами. В их перечень, в частности, войдут лечение бесплодия и хранение сперматозоидов в криобанке.

«Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования»,— рассказал ТАСС президент Союза адвокатов России (САР) Игорь Трунов, обратившийся в правительство с просьбой о введении квоты.

Он пояснил, что программа будет реализована в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и рассчитана на 2022–2024 годы. Сейчас САР намерен обратиться за оказанием помощи по криоконсервации биоматериалов в интересах нескольких семей, в которых мужчины были мобилизованы на военную службу.

О технологии криоконсервации — в материале «Ъ Наука» «Замораживание людей».

Андрей Сапожников