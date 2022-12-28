Суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы

В Пермском краевом суде состоялось оглашение приговора Тимуру Бекмансурову, совершившему вооруженное нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Он обвинен в убийстве шестерых человек, покушении на убийство 59 человек, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и повреждении чужого имущества общеопасным способом. С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Первые три года Тимур Бекмансуров должен отбывать наказание в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима.

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Исковые требования о возмещении морального вреда на общую сумму 24,91 млн руб., поступившие от родственников погибших и пострадавших, удовлетворены в полном объеме. Суд также удовлетворил иск о возмещении имущественного вреда ПГНИУ на 275,8 млн руб. и требования владельцев двух автомобилей, которые были повреждены в ходе нападения, на общую сумму 70,4 тыс. руб.

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, на тот момент обучавшийся на первом курсе юридического факультета ПГНИУ, открыл на территории кампуса стрельбу из охотничьего ружья. В результате нападения шесть человек погибли, несколько были ранены или получили травмы, спасаясь бегством. В отношении Тимура Бекмансурова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 3. ст. 30 (покушение на преступление), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и по ч. 2. ст. 167 (повреждение чужого имущества общеопасным способом) УК РФ.

К рассмотрению уголовного дела Пермский краевой суд приступил 5 сентября 2022 года. Тимур Бекмансуров признал свою вину и все заявленные ему требования в полном объеме. Прокуратура в ходе прений потребовала приговорить его к пожизненному лишению свободы. Адвокат и сам подсудимый просили менее суровое наказание.