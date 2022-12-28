Выход за красные флажки

Фракция КПРФ в Законодательном собрании отказалась от сотрудничества с депутатом Борисом Зверевым. Как объяснили в руководстве парламентской фракции, депутат не сошелся с коллегами по идейным соображениям и не поддерживал решения партии. По мнению эксперта, это никак не скажется на деятельности фракции, а показательное отречение от ее члена похоже на пиар-компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от КПРФ Борис Зверев и Председатель ЗакС Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат от КПРФ Борис Зверев и Председатель ЗакС Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

КПРФ отказались работать с депутатом Борисом Зверевым. Об этом стало известно после решения бюро городского комитета партии. Официальной причиной публичного отречения от депутата со стороны фракции, как сказано в обращении партии, стала позиция господина Зверева: неоднократно шел вразрез с принятыми партийными решениями, подыгрывая партии власти. Так, в начале нового созыва депутат поддержал кандидатуру единоросса Александра Бельского на пост председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а потом, вопреки решению партии, поддержал законопроект городского бюджета на 2023 год. Также Зверев не поддержал кандидатуру Ольги Ходуновой на должность городского омбудсмена, которую предлагала фракция КПРФ.

Глава фракции КПРФ в ЗакСе Роман Кононенко пояснил, что последней каплей для фракции стало голосование за бюджет Санкт-Петербурга в конце октября этого года.

«Был ряд эпизодов, по которым у нас есть претензия к Борису Александровичу. Он часто не поддерживал позицию фракции, и все это в комплексе дало кумулятивный эффект. Мы пытались проводить с ним беседы, увещевать, взывать к фракционной дисциплине. Результатов это не дало, и в итоге было принято такое решение. Мы не хотим нести политическую ответственность за его поступки и голосование»,— уточнил господин Кононенко.

При этом официально Борис Зверев все еще остается депутатом. Отречение от партии никак не влияет на его работу в парламенте. Единственное, что теперь будет отделять его от членов фракции КПРФ,— наличие красного флажка на рабочем месте. Также фракция настаивает на том, чтобы со следующего заседания господин Зверев сидел отдельно. Публичное отречение означает, что теперь депутата не будут звать на совещания фракции, а его комментарии, по решению самой КПРФ, не могут транслировать мнения и идеи остальных участников.

Сам Борис Зверев подтвердил «Ъ-СПб», что не сошелся с коллегами по фракции во взглядах из-за результатов голосования, но продолжит свою работу как депутат. Переходить в другие фракции он не намерен. Так же, как отказывается вступать в какие-либо партии.

«Я не член КПРФ, я член КПСС с 1971 года. После того как меня избрали, мне со стороны руководителя фракции начали поступать претензии, что я не всегда голосую так, как надо. А я руководствуюсь вышеуказанным — конституцией. Я должен голосовать в соответствии с собственными убеждениями. А голосовать, как мне скажут,— это неправильно. В следующих созывах я участвовать не буду. Вступать в другие фракции и партии — тоже. Есть вещи, которые надо сделать в жизни один раз: принять присягу, жениться, вступить в партию. Я — в КПСС!» — сообщил господин Зверев.

Петербургский политолог Александр Конфисахор рассказал, что отречение депутата от фракции не окажет на работу партии и ЗакСа никакого влияния. Все решается парламентским большинством. И в таких партиях, когда одного депутата исключают, это ни на что не влияет, так как решения все равно принимаются, считает эксперт.

«Для коммунистов это лишний пиар-ход. Возможность показать свою собственную позицию, что они являются политической силой. Но никакого значения для политической жизни города это не играет. Внутрипартийные или фракционные конфликты нечасто выходят в медиа-поле. В КПРФ в данном случае, возможно, посчитали, что сейчас необходимо о себе хотя бы таким образом напомнить»,— пояснил господин Конфисахор.

Екатерина Рязанова