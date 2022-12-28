Фармкомпания увеличила оборот на четверть

Фармацевтическая компания АО «Вертекс» сообщила об увеличении выручки на 23% по итогам 2022 года в сравнении с годом ранее. Эксперты позитивно оценивают динамику предприятия, указывая, что не для всех в фармотрасли она характерна, учитывая санкционное давление при поставке сырья и комплектующих для оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инновационно-производственный комплекс фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Инновационно-производственный комплекс фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уходящий 2022 год компания планирует завершить с показателем выручки 17,4 млрд рублей без учета НДС, об этом говорится в пресс-релизе. Показатели чистой прибыли не раскрываются. Рост выручки от продаж составит 23%: по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Вертекс» в 2021 году составила 14,03 млрд рублей, чистая прибыль — 1,15 млрд рублей.

Как уточнили «Ъ-СПб» в компании, в последние годы «Вертекс» показывает планомерное увеличение выручки. В 2020 году рост произошел в том числе за счет увеличения прибыли от продаж антибиотиков для лечения бактериальных осложнений на фоне коронавирусной инфекции (объем выпуска был увеличен в пять раз). В 2021 году показатели также демонстрировали положительную динамику.

«Рост выручки произошел благодаря стратегии компании по развитию портфеля, продвижению продукции, увеличению объема сбыта произведенной продукции, каналов и охвата продаж. Кроме того, "Вертекс" усилил присутствие в сегментах электронной коммерции и товаров повседневного спроса — здесь прежде всего речь о косметической продукции компании, а также сыграла роль востребованность у потребителей направления онлайн-заказов лекарств с помощью соответствующих сервисов»,— пояснили в компании.

В этом году основная часть в объеме продаж фармкомпании пришлась на лекарства: 93% в натуральном выражении (109 млн упаковок) и 89% — в денежном. Всего было продано 117,3 млн упаковок продукции с учетом косметических средств, БАД и изделий медицинского назначения. В сравнении с 2021 годом объем продаж как лекарств, так и всей продукции вырос на 11% в натуральном и на 25% в денежном выражении.

Кроме того, были введены новые продукты в косметической и стоматологической линейке. С учетом новинок общее количество позиций продукции в 2022 году превысило 370 наименований, в том числе более 280 позиций лекарств с учетом разных фасовок и дозировок.

«Компания постоянно инвестирует часть выручки в разработку и вывод на рынок новых продуктов, в проекты по развитию мощностей инновационно-производственного комплекса»,— подчеркнули в фармкомпании, отметив, что стратегия в 2023 году не изменится.

Объем инвестиций в объекты компании на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2022 году превысил 400 млн рублей, часть из них пришлась на начало строительства нового производственно-складского корпуса. Для реализации проекта «Вертекс» учредил дочернюю компанию «Биоген». В 2023 году строительные работы будут продолжены.

«Ситуация в фармотрасли сложная. Рынок растет в денежном выражении, но неравномерно. В первом квартале был ажиотаж, связанный со стартом СВО, летом наступило затишье, а осенью был рост из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но на рынке растут далеко не все. Это связано не только с внешними факторами, а именно определенными последствиями санкционных ограничений (дефицит сырья, комплектующих для производственных аппаратов), но и с активностью самих компаний. Рост в финансовых показателях в текущих условиях — задача непростая и с точки зрения тех усилий, которые вложены, и с точки зрения тех возможностей, которые сейчас есть у фармкомпаний. Поэтому рост выручки — это положительная история для "Вертекс". У них достаточно хорошо развит портфель лекарственных и других препаратов. Компания активно занимается развитием производственных мощностей и продвижением продукции. Кроме того, ставка компании на дженерики оправданна: там, где возможно замещать некоторые импортные продукты, они это будут делать»,— пояснил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Алла Михеенко