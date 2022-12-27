Минфин не будет возобновлять выпуск «народных» ОФЗ из-за роста финансовой грамотности россиян

При запуске эмиссии «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ-н) Минфин руководствовался целями повышения финансовой грамотности россиян и их привлечения на рынки. Как считают в министерстве, сейчас эти цели выполнены, поэтому дальнейшие выпуски ОФЗ-н не планируются. Выпуск таких облигаций начался в 2017 году, был прекращен в марте 2022.

«Народные» ОФЗ (ОФЗ-н) — это ценные бумаги, выпущенные Минфином для распространения исключительно среди физлиц. Они отличаются пониженными рисками и более простым порядком приобретения (по сравнению с рыночными облигациями). Срок обращения ОФЗ-н — три года, купон выплачивается раз в полгода.

«Для физических лиц доступны для приобретения ОФЗ иных видов как на вторичном рынке, так и при первичном размещении… Приобрести ОФЗ можно через лицензированных Банком России профессиональных участников рынка ценных бумаг»,— говорится в пресс-релизе на сайте Минфина.

До 16:30 мск 30 декабря ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк и Почта Банк будут принимать заявки на выкуп ОФЗ-н нескольких выпусков (№ 5300(5/6/7/8/9RMFS).

9 марта Минфин приостановил размещение ОФЗ-н, объяснив это ухудшением условий заимствований. Все обязательства по уже размещенным ОФЗ в ведомстве пообещали выполнить.

Подробнее о концепции ОФЗ-н — в материале «Ъ» «Народные ОФЗ для состоятельных клиентов».

Андрей Сапожников