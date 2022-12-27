В Госдуме хотят увеличить максимальную стоимость подарков для учителей и госслужащих

До 10 тыс. руб. может быть проиндексирована стоимость подарков, которые, согласно действующему законодательству, можно подарить учителям, госслужащим, соцработникам и медикам. Соответствующий законопроект сегодня, 27 декабря, внесли на рассмотрение в Госдуму депутат Николай Брыкин («Единая Россия») и сенатор Павел Тараканов («Единая Россия»). При этом депутаты предлагают распространить норму только на подарки, которые представляют собой изделия народных художественных промыслов. Сейчас «подарочный лимит» установлен на уровне 3 тыс. руб.

«Проектом федерального закона предлагается проиндексировать предельное значение стоимости обычного подарка чуть выше уровня накопленной инфляции до 10 тыс. руб., но только для категории подарков, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства»,— говорится в пояснительных материалах к проекту, размещенному в базе данных Госдумы.

Не уточняется, какие именно подарки могут быть классифицированы как изделия народных художественных промыслов. Как указывают парламентарии, законопроект позволит поддержать отрасль производства подобных изделий.

Норма закона о ценовом лимите на подарки была введена в 2008 году. В 2014 году правительство России утвердило положение о том, что чиновники, получившие подарки дороже 3 тыс. руб., должны будут или сдать их, или выкупить.

Андрей Сапожников