Subaru анонсировала STI-версию новой Impreza

Компания Subaru анонсировала «спортивную» версию хэтчбека Impreza нового поколения, подготовленную подразделением Subaru Tecnica International (STI).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Subaru Фото: Subaru

По заявлению японского автопроизводителя, модель, которая дебютирует в версии для внутреннего рынка, получит линейку фирменных аксессуаров STI. О создании полноценной Impreza STI с более мощным мотором, доработанной подвеской и другими техническими изменениями речи не идет.

Сроки появления серийной Subaru Impreza с аксессуарами STI не названы. Прототип модели будет представлен на Токийском автосалоне в январе 2023 года. Напомним, модель для рынка Северной Америки была показана в ноябре 2022 года.

Максим Вершинин