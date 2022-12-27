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Subaru анонсировала STI-версию новой Impreza

Компания Subaru анонсировала «спортивную» версию хэтчбека Impreza нового поколения, подготовленную подразделением Subaru Tecnica International (STI).

Фото: Subaru

Фото: Subaru

По заявлению японского автопроизводителя, модель, которая дебютирует в версии для внутреннего рынка, получит линейку фирменных аксессуаров STI. О создании полноценной Impreza STI с более мощным мотором, доработанной подвеской и другими техническими изменениями речи не идет.

Сроки появления серийной Subaru Impreza с аксессуарами STI не названы. Прототип модели будет представлен на Токийском автосалоне в январе 2023 года. Напомним, модель для рынка Северной Америки была показана в ноябре 2022 года.

Максим Вершинин

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