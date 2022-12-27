Открылся «Crocus Fitness Новая Рига»

«Crocus Fitness Новая Рига» — это новый фитнес-клуб в Estate Mall, открытый на территории поселка Millenium Park на Новорижском шоссе. Пространство включает широкоформатную сайкл-студию, платформу для интерактивного функционального тренинга, студию для занятий Antigravity yoga и Pilates с оборудованием Gratz, тренажерный зал, оснащенный фитнес-оборудованием Life Fitness и Hammer Strength. Одна из особенностей клуба — бассейн глубиной 3 м, где планируется работа детской секции по прыжкам в воду. Есть отдельная спа-зона с сауной, соляной комнатой, тропическим душем и хаммамом.

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