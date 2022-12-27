Свыше тонны бивней мамонта пытались вывезти через Смоленскую область

Контрабандный груз задержали на смоленской таможне. Фура везла сборный груз, в том числе офисную мебель. В отдельном ящике находились пронумерованные бивни мамонта разных размеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контрабандные бивни

Фото: Федеральная таможенная служба Контрабандные бивни

Фото: Федеральная таможенная служба

«Шел груз как коллекция или на продажу в розницу, сказать трудно. Но такой масштабной ископаемой контрабанды через смоленскую таможню не проходило давно. В девяностые годы пытались вывезти коллекцию скелетов взрослого мамонта, мамонтенка и пещерных медведей. Больше таких случаев не припомню»,— рассказал «Ъ» главный государственный таможенный инспектор по связам с общественностью Владимир Назаров.

Материалы по контрабанде переданы в линейный отдел. Изъято 97 резцов древних животных от полуметра до метра. Согласно экспертизе Минкульта РФ, эти бивни являются культурными ценностями. Заведено уголовное дело по факту контрабанды. Изъятые бивни пока будут храниться на смоленской таможне.

Александр Асадчий, Смоленск