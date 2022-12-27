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Внедорожник сбил насмерть самарского бизнесмена Дениса Фельдблита

Стали известны подробности гибели самарского бизнесмена, совладельца ООО ГК «Абсолют» Дениса Фельдблита. Известного застройщика насмерть сбил внедорожник на Московском шоссе, когда он переходил дорогу в неположенном месте в районе ПГУТИ.

В ноябре текущего года Ленинский районный суд Самары признал Дениса Фельд­блита виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении контракта в рамках нацпроекта «Экология». Предприниматель был приговорен к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

Денис Фельдблит также был фигурантом громкого уголовного дела главы Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина и троих его подчиненных.

Андрей Сазонов

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